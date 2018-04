La gran pena familiar que está viviendo Jordi Castell

Con un padre no presente y un padrastro que significó una serie de abusos, Jordi Castell siempre ha destacado que su abuelo materno, Salvador Abusleme, fue la gran figura paterna de su vida.

Por eso, la muerte de su Buo, como le decía por cariño, le causó una gran pena al fotógrafo. El animador publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a un sentido mensaje para dar la noticia.

“Pasar horas en el supermercado leyendo etiquetas o en el té hablando de política. Debatir sobre los beneficios del vodka o aterrorizarme cuando era chico y con sólo levantarme una ceja, me hacías ver que me había equivocado”, comenzó recordando.

“En silencio, así te fuiste y por eso que te despido en paz. No me trajiste a este mundo pero construiste una vida a mi alrededor llena de estabilidad, educación y valores. Me enseñaste a ser hombre, a ser justo, honesto y trabajador. A gozar aunque fuera un vaso de agua bien conversado. En cada momento que tenga que ver con juntarse a comer, como buen paisano, cada tango o garrón de cordero, vas a estar. Tal como me lo advertiste siempre, la memoria y los recuerdos te traerán siempre a mi lado, mi Buo”, escibió.

Castell se encontraba en la productora Goa, donde realiza el programa Algo Personal, cuando recibió un llamado en que le informaron que su abuelo no estaba bien. Horas más tarde, confirmó la noticia.