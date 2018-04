Expulsan a Camila Recabarren de los Billboard tras fuerte pelea con la dueña de la compañía

El fin de semana pasado se realizó el primer Billboard Latin Music Showcase en nuestro país, donde Camila Recabarren estuvo encargada del backstage.

Sin embargo, no todo fue bueno para la ex Miss Chile. Según reveló en el matinal Hola Chile de La Red, una de las organizadora la hizo pasar un humillante momento.

Recabarren se encontraba grabando videos para sus Instagram Stories, cuando se acercó a ella una joven de 13 años a conversar. Todo iba bien hasta que llegó una señora de la nada a gritarle.

La mujer le exigió que se parara de su asiento y se lo cediera a su hija. “¿Que acaso tú no sabes quién soy yo?, soy la dueña de los Billborad así que te paras y pasas el asiento”, contó la panelista, agregando que la mujer parecía no saber que ella estaba trabajando ahí.

Camila aseguró que fue todo tan rápido que nadie alcanzó a reaccionar, y ella le respondió que “primero cálmese, hay un asiento aquí al lado, vacío”. A la productora no le gustó la réplica y volvió a gritar: “Pero es que te paras. Esto en Estados Unidos no pasa, voy a llamar a los guardias, ¡guardias, que la echen, que la echen”.

“Nadie entendía nada. Ella como ‘échenla a ella’ y los guardias dicen ‘¿a quién? ¿A la Camila? ¡No!’ y la señora empezó a gritar”.

“Yo estaba trabajando gratis ahí, y para esta señora que es una falta de respeto, yo dije ‘no, me voy’. Me despedí de todos en la organización y me fui. Además me fui porque me conozco, ya me estaba empezando a temblar”, agregó.

Ahí fue cuando Recabarren se retiró del lugar junto a Joaquín Méndez, y a la salida se le acercaron cuatro personas, incluyendo el dueño de la compañía, para disculparse por el actuar de la señora.

Por su parte, el trasandino también pasó un mal rato, ya que la mujer le ordenó que corriera unos cables y que acomodara un sillón.