Oriana no soportó el bullying de sus compañeros y rompió en llanto en pleno programa

El resto de los invitados no la dejaban hablar.

Oriana Marzoli es prácticamente una panelista en el programa “Supervivientes en Tierra de Nadie”, donde comentan lo que sucede en el reality del mismo nombre.

La venezolana ha estado involucrada en un par de polémica, donde destaca su accidental topless y en uno de los capítulos volvió a protagonizar un escándalo.

Todo comenzó cuando el animador Jorge Javier Vázquez le pidió a las invitadas que entregaran su opinión sobre un tema del reality, pero cada vez que alguien decía una palabra, el presentador las interrumpía en forma de juego.

A Oriana le llegó el turno de hablar, pero Carmen Gahona siguió con el juego e interrumpió constantemente a la ex de Luis Mateucci, lo que provocó que Oriana se parara indignada de su asiento y se retiró del set.

Luego Marzoli regresó y exclamó que “si en el próximo programa me puedo sentar en otro sitio, te lo agradezco. Tengo un límite, ya no me hacen gracia las tonterías”.

Todo lo anterior gatilló el llanto en pantalla de Oriana. “No puedo más, te lo digo en serio”, además aprovechó el momento para denunciar las pesadas bromas que le hacía Gahona. “Fuera de cámara me ha dicho que hacía un papelón. Me decía que me tome la pastilla, y que mis lágrimas eran falsas, ¡así que no me toques las narices”.