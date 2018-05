Zulema y Carlos Menem culpan a Cecilia Bolocco de que Máximo no vea a su padre

Durante este martes, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem sorprendió a todos al acusar a su media hermana Zulema de no permitirle hablar con su padre.

A través de su cuenta de Instagram, Máximo reveló que “Zulema Menem es la única forma de que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó de todos los medios”.

Las acusaciones llegaron al otro lado de la cordillera, y la mujer de 47 años decidió contestarle a su pequeño medio hermano a través de una entrevista al diario La Cuarta.

“Lamento la mala influencia de la mamá en todo esto. La verdad teníamos una buena relación hasta hace una semana”, comenzó señalando, para agregar que “es feo que te acusen de algo”.

Zulema además aseguró tener guardados los chats con el adolescente de 14 años, ofreciéndole hablar con su papá, y lanzó todos los dardos contra la ex Miss Universo.

“No me puedo hacer cargo de lo que haga o no Cecilia con el hijo. Si pasan dos años, que son los que Máximo no viene para acá, realmente me preocuparía de no haber llevado al hijo a ver al padre cuando están tan cerca. Es fácil echarle la culpa a los demás”, acusó.

Según sus dichos, el distanciamiento se produjo tras una fuerte pelea entre el ex mandatario argentino y Bolocco: “Ella ponía como condición para que Máximo entre a la casa de su padre que ninguno de mis dos hijos estén, que yo no esté y mi madre tampoco”.

“Cecilia tiene su pareja por un lado y todo el mundo sabe cuál fue el motivo del divorcio entre ella y me padre, entonces no puede venir a establecer condiciones a la casa de nadie”, y añadió que “Máximo tiene las puertas abiertas todos los días de la vida”.

Finalmente, reveló que habló por teléfono con Máximo, quien le habría confesado que su madre no lo quería mandar “porque no se sentía seguro con nosotros. Cuando uno quiere tener buena relación con la gente, tiene que aportar a ello”.

Por su parte, Carlos Menem publicó una declaración en su cuenta de Twitter, donde desmiente que Zulema sea la culpable. “Hago responsable a la señora Cecilia Bolocco por no traer a mi hijo hace dos años. Las puertas de mi casa están abiertas para mi hijo, no para Cecilia”.