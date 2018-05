El llanto de Steffi Méndez al relatar su difícil momento personal en Mucho Gusto

Este jueves, Steffi Méndez apareció como invitada en Mucho Gusto, para hablar de su vida laboral y personal.

La actriz, quien anunció que volverá a ser parte de una teleserie de Mega, conversó con el panel sobre el difícil momento que está viviendo lejos de su familia.

Tanto su padre como sus hermanos se encuentran viviendo en Suecia desde hace unos meses, por lo que la joven de 22 años ha tenido que pasar este tiempo sola. Además, se le suma que hace poco puso fin a su relación.

“No me gusta estar sola. He tenido relaciones largas, que son contadas con la mano, pero que me demuestran que me gusta estar acompañada. Creo que igual hay que estar sola, para conocerse y disfrutar ese momento, pero me dura poco”, confesó la hija de DJ Méndez.

Sin embargo, el momento más emotivo, donde terminó derramando algunas lágrimas, fue cuando le mostraron un saludo especial de su padre y dos de sus hermanos desde el país europeo.

“No puedo evitar llorar y que me dé pena, estoy pasando por un proceso en donde los extraño demasiado, he compartido con mis amigos que están con sus familias y eso me aprieta el corazón”, reconoció muy emocionada.

En este momento, Karla Constant también comenzó a llorar, debido a que su situación le recordó la vez cuando ella viajó lejos de su familia, por lo que le preguntó a Steffi si no sentía ganas de abandonar los compromisos e irse con sus seres queridos.

Finalmente, aseguró que “me dan muchas ganas de dejar todo tirado, romper millones de contratos” para viajar a Suecia, pero debe esperar hasta fin de año y terminar con su compromiso en la teleserie para poder reunirse con su familia.