Nieta de Carlos Menem defiende a Cecilia Bolocco y acusa a Zulema de amenaza de muerte

La polémica en torno a las declaraciones de Máximo Menem Bolocco contra su media hermana Zulema siguen trayendo coletazos.

Luego de que el adolescente acusara no poder hablar con su padre, el ex presidente de Argentina Carlos Menem, por culpa de Zulema, la mujer de 47 años replicó lanzándose en contra de Cecilia Bolocco.

A esto se sumó el mensaje publicado en Twitter del mismo ex mandatario, donde se sumó a las palabras de su hija y aseguró que “las puertas de mi casa están abiertas para mi hijo, no para Cecilia”.

Ahora, una nueva voz aparece en esta verdadera teleserie, y nada más ni nada menos que desde la familia Menem.

Antonella, nieta del ex Presidente trasandino, respondió a los dichos de su tía Zulema, a través de Twitter, asegurando que “Máximo Menem no miente! Me da mucha impotencia que le hagan lo mismo que me hicieron a mí toda la vida”.

Además, agregó que “da la casualidad que a Nair, a Máximo y a mí nos hicieron lo mismo, lamento que mi tío Nair ahora diga lo contrario cuando también pasó lo mismo”, refiriéndose a los dichos de Carlos Nair Menem en la televisión argentina, donde se sumó a las acusaciones contra de Bolocco.

Esto quedó hasta ahí, ya que Antonella, quien es hija del fallecido Carlos Menem Jr, habló con el matinal Muy Buenos Días a Todos donde aseguró tener pruebas de que Cecilia Bolocco ha intentado comunicarse con su ex marido, pero que Zulema se encarga de que los encuentros no sucedan.

También relató un violento episodio que vivió con su tía ‘Zulemita’ en 2009, cuando Carlos Menem le pidió que fuera a su casa para conocer a su hijo de dos años.

“Cuando me ve que estoy dentro del auto de mi amiga me saca de los pelos, me empieza a pegar estando mi hijo encima mío. Ante esto, mi amiga se baja a defenderme, agarra a ‘Zulemita’, se empiezan a pegar entre ellas y cuando la soltaba a ella me agarraba a mí”, indicó.

Según explicó, la razón de la agresión fue el dinero: “El tema era el de siempre, me decía qué más quería, qué era lo que buscaba, que ya no me iba a dar un peso más, cuando en realidad, por ley, lo que era de mi papá me lo dieron, pero no me dieron todo lo que era de él. Lo que me dejaron fueron deudas y lamentablemente me tuve que hacer cargo yo”.

En cuanto a su relación con Máximo, indicó que hace días se contactó con el por Instagram y comenzaron a hablar por WhatsApp.

Finalmente aseguró que Zulema hace todo esto por la herencia de Menem y reveló que la había amenazado de muerte para que no se acercara más a él.