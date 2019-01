Christell sin miedo: publicó foto totalmente al natural sin preocupación al qué dirán

Christell Rodríguez confesó hace algún tiempo haber sido víctima de bullying en su adolescencia por su sobrepeso. “He llegado a odiarme y no querer mirarme en el espejo”, escribió en mayo de 2018. Pero eso ha cambiado.

La cantante de “Mueve el ombligo” ha trabajado su autoestima y publicó una nueva foto totalmente natural. “Cause I’m only human” (“Porque solo soy humana”), escribió en Instagram. Esta frase corresponde a una más de las que regularmente postea como un proceso de aceptación.

Sin maquillaje, sin retoques y sin miedo, la joven subió la foto, acumulando más de 5.600 “me gusta” en la red social.

“Me gusta mujer fuerte mujer sin miedo a nada me encanto tu foto”; “Natural , auténtica , no uultra arreglada y retocada las fotos , que juran que no se nota y solo demuestran su poco amor propio. Ámense como son”; y “Que linda!!! Dá gusto ver que aún podemos ser 100% natural !!!”, fueron parte de los comentarios.