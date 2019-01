Cristián de la Fuente lo pasó mal en el Ironman de Pucón

Fue la primera triatlón que realizó el actor. Cristián de la Fuente fue uno de los valientes que se atrevió a competir en el Ironman de Pucón. Sin embargo, no todo resultó como él quería, ya que incluso pensó en no terminar la competencia.

La presencia de su esposa, Angélica Castro y su hija Laura fueron clave para que Cristián sintiera una motivación especial y pudiera terminar la prueba.

En conversación con Las Últimas Noticias, el actor explicó “que me acalambré en el nado, pensé que ahí no iba a poder seguir compitiendo, pero ahí pensé en ellas, en que estaban acá y no podía decepcionarlas”.

“Si tuviera que ponerle una palabra a esto sería imposible. Es lo más duro que he hecho en mi vida. En esa parte de la natación dije no puedo tirar la esponja, tengo a mi hija esperándome acá”, agregó el actor.

Durante la competencia, su hija Laura estuvo sosteniendo un cartel que tenía escrito: “Vamos papá que se puede. Te amo. Eres un campeón”. El actor se demoró 6 horas y media en completar la competencia.