Habla "el profesor" de "La Casa de Papel": No quiere que lo recuerden tanto por ese personaje

De acuerdo a la publicación de Culto, de La Tercera, el protagonista de La casa de papel, el éxito español de Netflix, Álvaro Morte, vuelve con El embarcadero, serie original de Movistar+ donde interpreta a un hombre con una doble vida.

En entrevista con Culto habló sobre esta nueva producción que llegará en febrero, además de su personaje en la “Casa de Papel”.

Morte cuenta que esta semana está instalado en Valencia para el estreno mundial de la nueva serie de Movistar+, El embarcadero, y si bien reconoce que La casa de papel es, por lejos, el mayor éxito de su carrera, quiere que ahora lo reconozcan por su nuevo papel.

Como se indica en el medio, se trata de una clásica historia del triángulo amoroso, es una creación de Álex Pina y Esther Martínez Lobato que mezcla melodrama y thriller, “un hombre casado, Óscar, viaja permanentemente fuera del país por negocios, aunque en realidad su ausencia obedece a que tiene una amante y otra vida en las afueras de Valencia. El cuadro adquiere un rumbo distinto cuando el hombre fallece en extrañas circunstancias, y su viuda, Alejandra (Verónica Sánchez), en vez de recriminar a la mujer que acaba de conocer, Verónica (Irene Arcos), se propone explorar esta otra parte que ignoraba de Óscar. La primera temporada (hay otra ya grabada y con fecha de estreno por definir) llegará a Chile el 24 de febrero, por Movistar Series y Movistar Play”.

Su personaje, fallece al inicio del primer capítulo, pero irrumpe permanentemente a través de flashbacks a través de la historia. “Mis padres llevan juntos toda la vida y no les he visto nunca una bronca. Yo en mi vida he seguido un poco eso, soy absolutamente monógamo, estoy completamente enamorado de mi mujer y me resultaba muy difícil entender cómo una persona puede llegar a querer a dos mujeres al mismo tiempo”. Y agrega: “Al darme cuenta que las quiere de forma equivalente, pero de distinta manera, pude encontrar el modo de acercarme al personaje”.

En conversación con medios latinoamericanos en la que participó Culto, Morte profundiza en el rol que lo dio a conocer al mundo. Aunque dice que “intento no inspirarme en nadie real”, revela que para encarnar a su personaje en La casa de papel “las referencias eran superhéroes, porque para mí El Profesor está en su hangar como Batman en su Baticueva; tiene un pasado turbulento y un tanto críptico, como el de Wolverine, y varias personalidades, como Superman”. Y establece otro puente entre sus dos creaciones: “De la misma manera que El Profesor tenía una carga muy externa en la construcción del personaje, en cómo se mueve, sus tics, sus gestos, en el caso de Óscar el personaje está basado en esa especie de torbellino emocional que vive por dentro”.

“A mí me gusta decir que el mejor momento siempre está por llegar. Creo que estamos en uno muy bueno, que ahora mismo tenemos que saber aprovechar y aprender todo lo que podamos. Me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo español de producción audiovisual, no hablo solamente de Vancouver sino de todo lo que se está moviendo. Creo que hay un talento brutal en España, desde la parte artística y también técnica. Creo que por fin estamos empezando a quitarnos los complejos para contar historias arriesgadas, y me gustaría simplemente que siguiéramos creciendo”, agregó a Culto.