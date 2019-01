Actor de "Pacto de Sangre": "Kast y Van Rysselberghe me parecen de otro planeta"

Néstor Cantillana había revelado que su candidato ideal para la presidencia era el diputado Gabriel Boric. En una nueva entrevista con La Tercera, el actor volvió a alabar al parlamentario y también a Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Karol Cariola.

“Me encantaría que ese cuarteto virtuoso pudiera seguir para adelante para equiparar la balanza”, señaló.

Con quienes no está para nada de acuerdo es con los políticos de derecha. “J.A. Kast me parece de otro planeta, la Van Rysselberghe también: como sacados de ‘Handmaid’s Tale’. Y me parecen tipos peligrosos porque tienen poder”, dijo.

“Trump y Bolsonaro lo lograron, radicalizan un discurso que llega a personas que no son capaces de decir con tanto desparpajo esas barbaridades. Personas que quieren que se vayan los haitianos, los peruanos, todo ese pensamiento horrible, repugnante”, agregó.