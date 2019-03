Actor de TVN explica por qué se indignó con Becky G

Todo comenzó por una simple foto.

Becky fe una de las integrantes del jurado del Festival de Viña que más llamó la atención de los televidentes y del público, por lo que constantemente le pedían fotografías.

En ese contexto, el actor de TVN, Raimundo Alcalde, consideró que la cantante le “falta humildad” debido a que no quiso sacarse una foto junto a él para promocionar la nueva teleserie “Amar a Morir”.

“Me miró de reojo por sobre el hombro y me dijo ‘déjame ver qué van a querer de nosotros los jueces, porque no sé bien que es lo que tenemos que hacer y quizás después’. Todo esto sin mirarme a los ojos, siendo que yo estaba sentado atrás de ella y no estaba ocupada. No le quitaba más de cinco segundos, los mismos que tomó en darme su excusa”, manifestó Alcalde en Alfombra Roja.

Luego agregó que un grupo de niño también se acercó a la reguetonera y que ocurrió lo mismo, ya que Becky “sin voltearse, les dijo que no. Se tapó la cara y se cargó para adelante para que no le tomaran fotos”.