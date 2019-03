Camila Recabarren anunció importante hito personal: lleva 6 meses sin alcohol en su cuerpo

View this post on Instagram

Hoy cumplo mis 6 nuevos y felices meses sin una gota de alcohol en mi cuerpo. salud por eso !!! 😅 Hablando en serio creo que lejos es la decisión más importante de mi vida. Creo que era la forma más banal de no enfrentar mis problemas y actitudes, ocultando y olvidando episodios de mi vida. Durante muchos años. Pero acá como siempre dando nuevas batallas y con la frente muy en alto. Porque las personas tenemos la opción y el derecho a cambiar 💪 mi familia la más feliz ☺️ #TomarConResponsabilidad #NoHastaBorrarse #CorresPeligroConCopeteEncimaMuchasVecesSinDarteCuenta