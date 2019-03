Patricia Maldonado cuestionó caso de joven que murió en clínica estética y recordó a Gustavo Cariaga

Diversas reacciones se generaron luego de que se anunciara la muerte de una joven de 20 años, dentro de la clínica Acuario, ubicada en Providencia, tras someterse a una abdominoplastía, generando la ira de su familia.

Por esta razón, diversas personas llegaron hasta las dependencias, para exigir explicaciones y generar diversos destrozos.

En este sentido, las panelistas Raquel Argandoña y Patricia Maldonado se refirieron a lo ocurrido durante el programa “Sin Límite” de Radio Agricultura, y cuestionaron el actuar de la joven, ya que según ellas, no tomó las debidas precauciones.

La panelista de “Mucho Gusto” de Mega, Patricia Maldonado, expresó que es “muy lamentable y sobre todo por su familia. Nadie espera que una hija o una hermana termine en esas condiciones, pero qué tanto le molestaba para hacerse (la cirugía) a los 20 años”, declaró.

A esto agregó que debió haber investigado antes el lugar donde se realizaría la abdominoplastía. “Mi opinión muy personal, para hacerte una intervención lo menos que puedes hacer tu como persona es averiguar cómo es la clínica y qué médico te va a intervenir. O sea, yo no puedo llegar a una clínica a hacerme una intervención, a abrirme la ‘guata’, a sacarme la grasa, si no sé si tiene un pabellón quirúrgico en buenas condiciones”, manifestó.

Maldonado también expresó que “si vino hasta aquí arriba es porque tenía condiciones para pagar. Porque no te olvides que hay clínicas de cirugía plástica para abajo, entonces si llegó aquí arriba es porque estaba en mejores condiciones. Yo no estoy diciendo que sea lógico lo que le pasó, pero no te olvides Raquel Argandoña que para hacerte cualquier intervención por ambulatoria que sea, todo tiene un riesgo, y tienes que preguntar. Tienes que averiguar.

Luego le preguntó a su compañera Raquel Argandoña sobre la situación que se vive en Perú. “¿cuánta gente ha muerto en Perú, por qué? porque le dicen que en Perú es mucho más barato”, expresó.

A lo que Raquel respondió “y están los combos, te hacen las mamas, te hacen la abdominoplastía, y la lipo”.

Por otro lado, las panelistas también se refirieron a la difícil situación que está viviendo el exproductor de Televisión Nacional de Chile, Gustavo Cariaga, quien se encuentra en coma inducido, comparando esto a lo vivido por la joven de 20 años.

En este sentido, Raquel expresó que “sirve de experiencia para todos, no solamente los jóvenes, para todas las personas. Tienen que averiguar el doctor, qué clase de clínica es, y los combos nunca se lo hagan”.

Por su parte, Patricia expresó que “lo que le pasó a nuestro amigo Gustavo Cariaga que por un medicamento está en riesgo de vida. Esperamos y confiamos que Gustavo salga adelante. Mira en lo que un medicamento puede terminar, y cómo puede terminar una operación que es tan fuerte, si no están las cosas tomadas como corresponde”, concluyó.