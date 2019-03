Sergio Lagos homenajeo a Vegeta en su regreso a "Bienvenidos"

El animador usó una polera de “Dragon Ball Z”.

Durante el verano Sergio Lagos tuvo algunas participaciones en “Bienvenidos”, pero fue el reemplazo de Martín Cárcamo durante el Festival de Viña, además de algunos móviles.

Los televidentes querían que el ex “Sigamos de Largo” continuara en el matinal y finalmente, Sergio apareció este jueves en el panel.

Por esa razón el animador se mostró contento de regresar, por lo que publicó un mensaje especial, donde aparece luciendo una polera de Vegeta, el mítico personaje de “Dragon Ball Z”.

“Parece que no voy a poder parar de agradecer tanta buena energía. Es más, me sorprende mucho y me impulsa con más fuerza para seguir luchando. Gracias a ustedes y a todos en ‘Bienvenidos’ por la súper recepción. Espero apoyar y seguir sumando para este tan grande e importante equipo”, comentó Lagos.

