Christell saca el habla ante las críticas por su vestimenta y acusa superficialidad

Por más que una sola foto pueda acumular miles de “me gusta”, un comentario odioso siempre va a resaltar. Desde hace un tiempo a Christell Rodríguez, de 21 años, le pasa esto. Algunos usuarios de las redes sociales la han criticado por su forma de vestir o su contextura física.

En conversación con AR13, la artista reaccionó ante estos cuestionamientos y dijo que “me molestó que me dijeran que si no cambiaba mi forma de vestir y mi contextura, no iba a tener éxito o no iba a ser más conocida”.

“Obviamente es importante (la imagen), es parte de lo que uno entrega, pero creo que no debería ser lo más importante. Tenemos artistas maravillosos con distintas contexturas y eso no determina si es que son buenos o no”, agregó.

Sobre la moda que ella utiliza, Christell prioriza sentirse bien. “Me pongo lo que a mí me parece cómodo, lo que a mí me gusta y lo que al momento de mirarme al espejo me haga sentir fabulosa”, dijo.

“Obviamente existe gente que es muy superficial, gente que se deja llevar por la imagen, pero para mí es mucho más importante la música, lo que uno entrega como persona”, sentenció.