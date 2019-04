Así luce actualmente la hija de Gala Caldirola y el "Huaso" Isla

La modelo y ex chica reality Gala Caldirola subió a su cuenta de Instagram una fotografía de su hija con Mauricio Isla, Luz Elif, sorprendiendo a sus seguidores por el parecido de la niña con el futbolista,

“Esa inocencia de los bebes… que aún no saben en el mundo que vivimos… no conocen los venenos, la envidia, la avaricia… no conocen los problemas porque aún no tuvieron que superar ningún obstáculo… Ver que existe esa pureza me hace sentir tan bien”, escribió Gala de su hija que tiene un año y dos meses.

Continuó diciendo: “Pero solo la mitad de bien de lo que puede hacerle sentir a ella una simple flor amarilla🌼 …. Cuando estés triste, recoge una flor y trata de revivir esa sensación! Te queremos hasta el infinito y más allá”.

“Me pasa cuando mi hijo me regala flores de la calle me siento como tu pequeña🤗😍”, le dijo una seguidora y bastó que una le dijera que se parecía al “Huaso” Isla para que varios coincidieran.

“Esta hermosa esa gordita 😍 es puro papa saludos querida ❤️”; “Que grande y hermosa está, saludos”; “Puro papa que linda tu bebe”, fueron algunos comentarios.

La foto ya lleva más de 53 mil “me gusta”.