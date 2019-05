Javiera Suárez envió profundo mensaje... ¡en bikini desde Miami! [FOTOS]

La periodista Javiera Suárez compartió en su cuenta de Instagram unas fotos con su marido, Cristian Arriagada, desde Miami.

La comunicadora, que lucha contra un cáncer de piel desde 2016, se lució en bikini en las blancas playas y envió un emotivo y profundo mensaje a sus seguidores:

“Si pudiera ofrecerles sólo un consejo para el futuro, sería éste: Usen protector solar. Disfruta de tu cuerpo. Aprovéchalo de todas las formas que puedas. No tengas miedo, ni te preocupes por lo que piensen los demás, porque es el mejor instrumento que jamás tendrás”, comenzó diciendo.

“Disfruta de la fuerza y belleza de tu juventud. No me hagas caso. Nunca entenderás la fuerza y belleza de tu juventud hasta que no se haya marchitado. Pero créeme, dentro de veinte años, cuando en fotos te veas a ti mismo comprenderás, de una forma que no puedes comprender ahora, cuántas posibilidades tenías ante ti y lo guapo que eras en realidad. No estás tan gordo como imaginas”, culminó.