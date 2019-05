María Luisa Godoy pasó gran susto con una de sus hijas: sufrió accidente y debió que ser operada

La animadora de “Muy Buenos Días” de TVN, María Luisa Godoy, pasó un gran susto con Luisa, la menor de sus hijas que tiene 2 años, quien sufrió un grave accidente por el que debió ser operada.

“Se cayó, parece que se pegó con un fierro de vuelta del jardín, se lo enterró y se hizo una especie de Y en la frente. Me enteré cuando llegué a mi casa, que fue como a las seis de la tarde. Esto fue a las dos y no me avisaron“, detalló Godoy al diario Las Últimas Noticias.

Luego realizó énfasis en que no le dieron noticias de este hecho y explicó: “Pensaron que no era grave, que se podía controlar. Le limpiaron, le pusieron unos parches y listo. Pero cuando yo llegué a las seis y la vi con el parche, se lo saqué y me encontré con que tenía una herida grande, abierta“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Luisa Godoy (@marigodoyibanez) el 19 de Abr de 2019 a las 1:59 PDT

Tras esto explicó que la tomó y la llevó a urgencia, donde debió ser sometida a una cirugía.

“Me impactó mucho porque tenía un hoyo muy grande en la frente. La tomé en brazos y la llevé a la clínica. La tuvieron que operar. Anestesia general, cirugía plástica, pabellón. Nunca había tenido a una de mis guaguas con anestesia general. De hecho, ninguna de mis hijas había tenido un accidente así”, narró.

Finalmente explicó que le reconstruyeron parte de la frente para que le quedara la menor cicatriz posible y que su hija fue valiente, pues no lloró.