Estos son los rostros que se han negado a participar en "La Divina Comida" de CHV

El programa de cocina de Chilevisión, “La Divina Comida“, ha logrado gran éxito entre los espectadores y ya se encuentra en la emisión de su quinta temporada.

No obstante, hay algunos aspectos que la mayoría de los televidentes desconocen, como el presupuesto que entrega la producción para la elaboración de los platos, el cuál sería de 100 mil pesos, de acuerdo a Consuelo Silva, la productora ejecutiva del programa que entregó esta información a LUN.

Otro dato interesante que entregó fue el listado de personas que, por diversos motivos, no quieren participar del afamado programa.

Se trataría de Stefan Kramer, Coco Legrand, Jorge Zabaleta y Pancho Melo, quienes por algún motivo, ya sea porque no tienen las habilidades culinarias o no desean exhibir sus hogares, no han aceptado participar del programa.