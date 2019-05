Aníbal de "MasterChef" conversó con sus padres y tomó una decisión: esto hará con su carrera

El pasado domingo se vivió un emotivo momento en “MasterChef” luego de que Karen Saavedra resultara eliminada del programa. Bajo esta instancia le entregó un sentido mensaje a Aníbal, el querido concursante que estaría pasando por una crisis vocacional.

“No seas médico. Sé cocinero. Vas a ser un grande“, le aconsejó Karen a Aníbal, quien luego detalló el tema: “Aníbal tiene una crisis vocacional muy grande y necesita del apoyo de su familia. Que sus papás acepten que él es un excelente cocinero y que no quiere ser médico”.

Aníbal habló con el diario Las Últimas Noticias donde reafirmó que su pasión es la cocina y que tras hablar de este tema con sus padres, logró abandonar la angustia que lo aquejaba.

“Lo que me apasiona es cocinar, pero después de hablar el tema con mis papás entiendo que es muy complicado triunfar en esa área, en especial si no puedes instalar un restaurante. Ellos me apoyan en todo y jamás van a querer perjudicarme”, narró el joven.

Por otra parte Aníbal mostró preocupación por la visión errónea que se entregó sobre sus padres, como si lo estuviesen obligando a estudiar medicina. “Ellos siempre lo han apoyado en todo“.

Finalmente informó de qué decisión tomó respecto a continuar con medicina o comenzar una carrera de gastronomía. Aníbal Valdés optó por “postergar el sueño y estudiar medicina. Todo cambiaría si es que llego a ganar “MasterChef” porque tendría algo asegurado“, sentenció.