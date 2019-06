Otra vez Alberto Plaza genera polémica en redes sociales por Carmen Hertz

La diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz informó que denunciará ante la PDI la campaña #NomásHertz realizada por algunas personas en Twitter y mostró su preocupación ante la viralización de este tipo de mensajes indicando que se sentía “amenazada”.

En respuesta a esto, el cantante Alberto Plaza realizó una polémica publicación en twitter, en la que invita a referirse sobre la parlamentaria.

Ante esta clara incitación inmediatamente surgieron reacciones por parte de otros usuarios de las redes sociales.

Te has ido transformando en un miserable troll… creo que xenu no está contento contigo, con tu plata puede ser…

Alberto: ¿Cuál ha sido tu lucha en la vida (que no implique solo éxito personal o familiar)? ¿Tu aporte a la sociedad? ¿Tu legado (no musical) al despojado y al que sufre? ¿Te has parado con valentía frente a una injusticia más grande y poderosa que tu? Espero tu respuesta 😉

— Rodrigo Salinas Corona (@zurdo_bohemio) 1 de junio de 2019