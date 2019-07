Lo volvió a hacer: Tonka Tomicic sorprendió a todos con imprevisto y radical cambio de look

Durante la jornada de este viernes la conductora de “Bienvenidos” sorprendió a todos con un radical cambio de look.

En un despacho en vivo desde el aeropuerto de Santiago la animadora reveló su nuevo color de cabello: rubio.

“Realmente te ves increíble, preciosa“, soltó Martín Cárcamo. Tomicic afirmó que quería hacerlo y “se lo había comentado a las chiquillas, se lo había comentado a Polo”.

Luego agregó: “Yo también me impacté cuando me vi. Me gusta porque parezco otra persona. La idea es que una se sienta contenta con uno, hayt que ser diferente y buscar tu identidad”.

Aquí puedes ver su nuevo look: