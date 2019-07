Marisela Santibáñez reveló que después de 31 años volvió con su primer pololo

La actriz y diputada Marisela Santibañez fue la primera invitada al estreno de “Tu vida, tu historia”, el nuevo programa de las tardes en Chilevisión.

Con la conducción de Jean Philippe Cretton y Camila Recabarren, el programa de entrevistas desnudó los secretos de Marisela, quien reveló que desde hace cinco meses está saliendo con su primer novio de la infancia, con el que se reencontró 31 años después.

“Ahora estoy pololeando con mi primer pololo” lanzó, afirmando que “yo tengo historias todas al revés”, pero está feliz de que fuera su amor del “primer beso” tras 31 años.

“Esa información no la teníamos”, dijo riendo Camila Recabarren -quien en el programa está a cargo de buscar toda la información de los invitados en Internet.

“Eso no va a salir en ninguna parte, si yo tenía que tener una papita para tirar en este programa”, dijo la pícara diputada.

“A mí me gusta el rock and roll, los Rolling Stones. Yo con él conocí la música. Yo tenía 13 años y me lo engrupí, que tenía 15. Estaba en séptimo y decía que estaba en primero medio”, confesó. “Me dio unos besos y yo me enamoré profundamente”, agregó.

Revisa la entrevista completa a continuación: