"Tranquilidad en mi interior": Daniela Castro comparte sincero mensaje y fanáticos la apoyan

Durante la jornada de ayer la recordada participante de “MasterChef” de Canal 13, Eliana Hernández, más conocida como “Naná”, hizo noticia al emitir tristes palabras respecto a la relación que tiene con la ganadora del espacio Daniela Castro.

La abuelita “Naná” acusó a la exparticipante de “abandonarla” luego de que esta última le prometiera su amistad y que la visitaría constantemente.

Tras esto Daniela Castro decidió responder y manifestó: “Qué lata que a mí que sí cumplí mi palabra se me pida aún más, cuando hay personas que jamás se preocuparon realmente de ella”.

Posteriormente Castro publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, plataforma donde acumula más de 747 mil seguidores, acompañada de un sincero mensaje: “Tranquilidad en mi interior y en un lugar escondido cerca de Santiago”, fue lo que expresó.

Ante esto sus fanáticos decidieron apoyarla frente a los dichos de “Naná” y emitieron los siguientes comentarios: “Independiente de lo que haya dicho la nana y de como sea la relación de ellas dos ( que sólo ellas saben) las personas que la critican y la insultan no son nadie, ENTIENDAN NO SON NADIE para meterse en su vida y tratarla de esa forma”, “Terrible vaca con la nana oe😠”, “Dani!! Te banco 💚 me parece muy injusto todo lo que se está hablando y como se tergiversan las cosas”, “Lindaaa! No pesques comentarios negativos❤️ los que somos de verdad te seguimos hasta el final 😘❤️”.

