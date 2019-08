Berta Lasala detallará el costo familiar que han pagado por Yerko Puchento: "Su éxito ha sido bastante doloroso"

En el programa que se emitirá este viernes de “Podemos Hablar“, la invitada Berta Lasala lanzará una inesperada confesión relacionada con el personaje de “Yerko Puchento“, que encarna su marido Daniel Alcaíno.

En esta instancia se referirá a los “costos familiares” que ha debido sortear gracias al éxito que tuvo su personaje en las pantallas de Canal 13.

“Un día mi hijo fue al colegio y me dice mamá vino un cabellero a buscarme al colegio y no era mi papá, no era nadie conocido y dijo ‘¡Emiliano Alcaíno!’ y yo lo veo y salí arrancando, y me escondí mamá, me escondí, hasta que llegó su nana a buscarlo. Y ahí dije ¿pucha que ha traído costos este personaje de Yerko ah?, para nosotros, finalmente todo el éxito que le dio a Canal 13 para nosotros ha sido bastante doloroso lo que significa el costo del personaje… esto es una injusticia enorme”, fue parte de lo que soltó.

