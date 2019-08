Hija de "Fantasma" Figueroa arremete contra Daniella Chávez tras críticas hacia el entrenador

Fue hace algunas semanas que la a ex chica Playboy Daniella Chávez estuvo en la polémica, luego de que criticara la gestión de Marco Antonio Figueroa entrenador de O’Higgins de Rancagua.

Fue por medio de sus redes sociales que Chávez escribió que el equipo del “Fantasma” Figueroa no “juega a nada”.

Tras esto, el mismo entrenador decidió responder en una conferencia de prensa, expresando que “hay una señorita que se dice hincha de este club, que dice todas las veces que el equipo no juega a nada. Me encantaría que viniera acá, pero vestida sí, y que me enseñe lo que sabe de fútbol”, declaró de forma categórica.

Posterior a eso, Daniella respondió a estas palabras y manifestó que “es una vergüenza cómo se expresa ¡y que está más pendiente del Twitter que de jugar bien! Desnuda merezco el mismo respeto que con ropa“.

Ante esto, la hija del entrenador y exchica reality Fernanda Figueroa arremetió contra Chávez tras el triunfo de O´higgins.

“Twittea ahora po”, fueron las palabras de Fer en sus “historias” de Instagram. Luego manifestó que “lo único que estoy haciendo es defender a una de las personas que más amo en este mundo que es mi papá”, fue parte de lo que dijo.

Revisa las publicaciones a continuación: