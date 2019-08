Tere Kuster habló sobre su infidelidad a Gabriel Martina: "Lo necesitaba"

Tere Kuster se refirió al momento en que le fue infiel a su pareja de hace 6 años, Gabriel Martina en el programa Podemos Hablar de Chilevisión. La modelo mantuvo un romance con uno de sus compañeros al interior del reality Resistiré mientras aún era novia del actor argentino.

“En mi defensa voy a decir que yo tampoco tuve una relación, fue contención, acompañamiento porque lo necesitaba (…) Es muy diferente estar enamorado y tener una relación como la que tengo con él (Gabriel), con lo que pasó allí adentro. En verdad allá adentro fue una contención, pero mi amor es Gabriel“, manifestó Kuster.

“Él me conoce mucho, sabe quién soy, quien no soy, por qué actué así (…)Fue inconsciencia, yo no estaba conectada conmigo, con quién yo era”, agregó la modelo

Kuster indicó que las condiciones del encierro incidieron en su actuar. Si bien sabía a lo que se enfrentaba tras firmar un contrato previo destacó que “una cosa es leer un contrato y firmarlo, y otra cosa es vivirlo“.

“Para mí era una experiencia que quería destrabar. Para mi era una vitrina, pensé que psicológicamente estaba preparada, pero no”, concluyó la ex chica reality.