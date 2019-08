"Con tanto filtro casi se borra la cara": Thalía recibe críticas por fotografía en redes sociales

Ariadna Thalía Sodi, ​ más conocida como Thalía, hizo noticia hace algunos días por publicar una llamativa fotografía utilizando una prenda de vestir que no dejó a nadie indiferente.

La cantante publicó seis registros desde la playa utilizando un sombrero gigante, desatando risas en sus seguidores de Instagram.

Durante esta ocasión la cantante volvió a hacer noticia, luego de publicar una fotografía donde aparece su rostro, en su cuenta de Instagram. No obstante, el registro no fue bien recibido por los usuarios de la plataforma, quienes criticaron “abuso de filtro” en su postal.

“Creo que no te hace falta tanto filtro!”, “Más filtro no había?”, “Pq ni se toma una foto sin filtro”, “Con tanto filtro casi se borra la cara! Tan hermosa que es no hagas eso!!😢”, “Creo que no te hace falta tanto filtro!“, fue la tónica de los comentarios que recibió la mexicana.

