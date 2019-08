La "enigmática" publicación de Ignacia Michelson tras su término con "Sargento Rap"

La ex participante del reality “Resistiré” Ignacia Michelson publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales, a días de haber terminado con “Sargento Rap”.

Cabe mencionar que ambos se conocieron dentro del encierro, y tuvieron una mediática relación, la cual estuvo marcada por la pérdida del bebé que estaban esperando.

Tras esto, la pareja confirmó su distanciamiento y Michelson ha publicado diversas “historias” en su cuenta de Instagram refiriéndose a la situación.

Esta vez la exchica reality publicó parte de la letra de la canción “Adiós” de Mel Tormé & Billy May en su Instagram, lo que podría ser una “indirecta” para Sargento Rap luego de su término.

“No pienso llorar después de todo lo que has hecho, no te lo mereces y te vas, ya nada pierdo, me he cansado de aguantar los golpes de tu ego, me he sentido rabia y le dao’ golpes a el espejo“, fue lo que escribió Ignacia.

Revisa la publicación a continuación: