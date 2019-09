Patricia Maldonado sobre fondas en Fiestas Patrias: "No es una fonda hoy día, son carpas, no tiene gracia"

En una nueva emisión de “Sin Límite” las conductoras del programa Patricia Maldonado y Raquel Argandoña se refirieron a las Fiestas Patrias que se aproximan en nuestro país y cómo eran antiguamente.

En este sentido, Raquel manifestó que hace muchos años la pasaba bien en septiembre debido a que el ambiente era diferente en las fiestas: “Qué bien lo pasamos, qué linda época septiembre“, comenzó expresando.

“A mi papá le encantaba. Nosotros cuando vivíamos en la Filla Frei, me acuerdo que mi papá izaba la bandera a las 6:00 de la mañana de un día 18 de septiembre, con el himno llevaba como una radio (…) colocaba el himno todo full y él izaba”, siguió comentando Argandoña.

Mientras que su compañera de programa expresó que “había respeto porque en los colegios se les enseñaba, en los colegios nos decían a nosotros, porque nuestros padres nos hablaban de que había que respetar la bandera. Hoy día a cualquier ‘cabro’ le da lo mismo, ‘pescan’ la bandera, la queman, les da lo mismo (…) o sea hoy día no existe ese respeto“, declaró.

Ante estas palabras, Raquel manifestó que antes había más conexión entre los habitantes de los condominios: “Había más como unión más de condominio de barrio, porque para los chicos hacían juegos, el saco, el huevo con la cuchara, el palo ensebado, la gente hacía empanadas, compartía, ahora nada”.

“Es que el 18 hoy día se convirtió en otra fiesta: cumbias o reggaeton, eso es, si no hay un grupo reggaetonero en una fonda, que no es una fonda hoy día, son carpas, no tiene gracia pues“, expresó la panelista de “Mucho Gusto”.

Mientras que Argandoña manifestó que “yo nunca he ido al parque O’higgins (…) ¿se toca de verdad hartas cuecas o empieza el reggaeton y la cumbia?”.

“Yo creo que mucha cumbia“, concluyó Patricia.

