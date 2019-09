Jordi Castell hace mea culpa tras acusación de agredir a señora: "Pido disculpas solo por exaltarme"

El pasado fin de semana Jordi Castell se vio involucrado en una fuerte polémica, donde se le acusó de agredir a una mujer de 64 años.

El hecho se habría producido luego de que protagonizara un altercado con la mujer mientras estaba en un vehículo con su pareja, donde en medio de una congestión Castell se habría bajado del vehículo para golpear a la señora.

Bajo este contexto fue invitado al matinal “Mucho Gusto“, donde narró la versión de los hechos desde su perspectiva.

“Yo nunca le pegué en la cara, le pegué a la puerta del auto. Lo hice después que me insultó. Me dijo ‘degenerado’, me dijo otras cosas. Yo me exalté, y claro, me piden disculpas públicas. Cuando se meten con mi sexualidad y mi dignidad, desde ahí puedo pedir disculpas, por defender eso“, detalló el fotógrafo.

El también animador de televisión también fue acusado de agredir verbalmente a la señora, tema que no desmiente del todo.

“Segundo grande error mío, me bajé y le dije ‘¿te tomaste las pastillas?’. Yo nunca diría ‘vieja mongólica’, tengo una sobrina con síndrome de down, tengo sentimientos relacionados. No podría pisarme la cola. Por eso pido disculpas públicas, solo por exaltarme”, detalló.

Tras este altercado, Jordi Castell narró que por consejo de Seguridad Ciudadana, fue hasta Carabineros para entregar su declaración. Allí se enteró que no había constatación de lesiones, ni que tampoco le tomarían su testimonio, derivándolo a su casa.

Por último, realizó un mea culpa de su actuar, donde develó que se arrepiente de no haberle hecho caso a su pareja, quien le comentó que no se bajara del vehículo: “Me equivoqué en olvidarme que soy una figura pública. Estas cosas pasan a cada rato, pero se me olvida que soy famoso, no voy de famoso por la vida, pero si una persona se pega por más de 2 minutos con la bocina, reacciono. No me arrepiento de lo que dije, pero hubiese dicho cosas peores“.

Luego agregó: “Las disculpas públicas tienen que ver con exaltarme. Voy aprovechar de decir que la próxima vez que alguien me diga degenerado, contaré hasta 3 y no sé cómo reaccionaré después. Insúltame de lo que sea, pero hasta cuando tengo que seguir aguantando que por mi sexualidad me humillen“.