Emilia Daiber y su nuevo desafío en la conducción de "El Discípulo del Chef": "Siempre hay una cuota de nervios"

Hace algunos días Chilevisión reveló el nombre de quién será la nueva conductora del programa de cocina “El Discípulo del Chef“que tendrá pronto su estreno.

Se trata de Emilia Daiber, la periodista, modelo y notera del matinal “Contigo en la Mañana”, programa de la misma estación, quien había dejado el espacio debido a su post natal.

Tras esto, Emilia afirmó que “estoy extremadamente contenta. Es el tremendo desafío y el tremendo salto para mí“, según consignó a Página 7.

A esto agregó que “este programa conecta con mi propia historia, porque soy fanática de la cocina desde chica. Por ese lado, que conjugue la gastronomía y las comunicaciones, que es lo que más me gusta en el mundo, es fabuloso”.

Sobre su incorporación manifestó que “se me estaba acabando el post natal y yo pensaba que iba a entrar al matinal. Ahí me llamaron y me dijeron que querían hablar conmigo sobre un nuevo proyecto. Conversé con el equipo, me junté con Sergio Nakasone y me llamaron a un casting. Lo hice y me vine a mi casa con una sensación extraña porque era primera vez que me enfrentaba a un proyecto de esta envergadura”.

“Valoro mucho esta idea de querer refrescar la pantalla, depositar la confianza en personas jóvenes y con ganas de aprender“, siguió comentando.

Finalmente Daiber confesó que “siempre hay una cuota de nervios, pero me relajó hacer el casting. Siento que ahí nos conocimos un poco más y que ellos efectivamente creen que se puede construir algo conmigo”.

Cabe mencionar que los chefs Ennio Carota, Yan Yvin y Sergi Arola integrarán el espacio de Chilevisión.