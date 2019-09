Argandoña habló de lo rápido que se aburre de sus parejas: "Creo que esta etapa uno ya no se enamora"

En una nueva edición de “Sin Límite” de Radio Agricultura, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña repasaron la situación amorosa de esta última.

Fue Argandoña quien partió relatando un viaje que realizó a Reñaca, donde se encontró sola antes del arribo de unos amigos. Fue allí donde se cuestionó: “¿Qué haría yo aquí sola, cuatro días?“.

Tras esto se imaginó con sus amigas, pero estas deberían regresar a sus casas por la tarde, por sus hijos. Luego se planteó el escenario con su “muñeco”, aludiendo a su pareja.

“Si me lo pudiera llevar, qué hago yo ¡Me aburriría!”, soltó Argandoña, con lo que Paty Maldonado dedujo lo siguiente: “Significa que tú no estás enamorada del muñeco“.

Argandoña, más que rechazar estas palabras, justificó su acción: “Yo creo que uno ya en esta etapa, no se enamora. Yo creo que uno está bien, lo pasa increíble, pero hay cosas que ya no…”.

Estas palabras no fueron aprobadas por Paty Maldonado, quien aseguró que no había amor en su relación, sino que buscaba otra cosa.

“La Quintrala” luego informó que necesitaba un psicólogo. “Yo me aburro muy facilmente de las personas. Algo debe estar en mí que no lo he desarrollado“, soltó entre risas.

Luego desarrolló su punto, definiendo sus cualidades, pero aún así aludiendo a algo psicológico: “Hay algo en mí que, sin querer, empiezo a mirar para el lado (…) debe haber algo en mí que no está desarrollado”, consultando luego si estaba para psicólogo o psiquiatra.

Paty Maldonado continúo insistiendo que todo el problema que expuso Raquel Argandoña, se debe a que no se ha enamorado.

Finalmente Argandoña remató entre risas: “A mí me gustaría ser solamente de una persona“.

Aquí puedes escuchar el fragmento: