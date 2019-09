"Salí, gracias a Dios": Mauricio Flores reconoció que fue consumidor de una droga dura

Mauricio Flores reveló que fue consumidor de una droga dura. El humorista chileno conversó del problema en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

En la instancia, Flores fue consultado por Julian Elfenbein (conductor) sobre qué drogas ha probado en el transcurso de su vida. Ante lo anterior, el humorista reconoció que en su juventud consumió marihuana.

“En mi adolescencia probé la marihuana. Mi experiencia con la marihuana fue muy mala, porque resulta que yo nunca fumé (…) Tengo que haber tenido la mala experiencia de que no tiene que haber sido muy buena, tiene que haber pasado por muchas manos antes (…) Oye, la pasé tan mal, vomité unos tallarines que había comido como dos semanas antes, así que no, nunca más”, indicó el humorista.

Posteriormente, Flores reconoció que, tras su primera separación, se refugió en la cocaína.

“Con respecto a otro tipo de drogas, como por ejemplo, la cocaína, en este medio lamentablemente cuando uno está recién empezando llega a creerse el cuento, a vivir la vida loca y llega a tu lado, sobre todo por estar en la noche, y la probé poh“, admitió.

“Te hacía sentir bien y todo el asunto, pero me trajo problemas y no me arrepiento de contarlo”, agregó

A raíz de lo anterior, Elfenbein le consultó si tuvo algún grado de adicción. Flores respondió que no, sin embargo tomó esta sustancia como un refugio.

“Dependiente en el sentido que cuando me pasó fue en una etapa en que yo me separé de mi señora, de mi primera señora, entonces me refugié. Pero me di cuenta que me trajo puros problemas, andaba mal (…) Salí, gracias a Dios“, aseguró el humorista.