La íntima y erótica confesión de Belén Mora sobre Sergi Arola, Yann Yvin y Ennio Carota

La comediante Belén Mora fue una de las invitadas al programa “Abrazo de Gol” de CDF conducido por el periodista Eduardo Fuentes.

En el espacio la comediante recibió un curioso “regalo” del programa, el que consistía en un saludo de parte de los reconocidos chef Sergi Arola, Yann Yvin y Ennio Carota.

Fue este registro el que causó la inmediata reacción de Mora, quien afirmó ser fanática de los tres cocineros. “Estoy en llamas“, comenzó expresando.

A esto agregó que “sería ideal un cigarro y un cortito de algo. Quiero que ustedes dimensionen a qué me refiero con que me gusta esto: he tenido sueños eróticos -se los juro por mi hijo- con Sergi Arola, Yann Yvin y Ennio Carota. Con los tres, aunque no quiero decir que al mismo tiempo”, dijo Belén, desatando risas en el estudio.

“Yo sé que es feo para el horario, pero me excitan los hombres que cocinan”, reveló la integrante de “Morandé con Compañía”.

Revisa el momento acá: