"Es nuestro país, no lo desarmemos por culpa de algunos": Kika Silva impactada desde Estados Unidos

La modelo y animadora de televisión María Fracisca “Kika” Silva se encuentra en Estados Unidos donde está haciendo un curso de inglés, específicamente en la ciudad de Los Ángeles.

La conductora de “Proyecto Arca” de Canal 13C se mostró sorprendida en sus redes sociales respecto a lo sucedido en Chile, donde tras violentas manifestaciones el Presidente de la República decretó Estado de Emergencia en Santiago, Valparaíso, Concepción, Rancagua y Coquimbo, además del posterior toque de queda.

A través de Instagram Kika envió sus buenos deseos a sus seguidores esperando que el conflicto social se resuelva pronto y de forma pacífica, sin antes expresar su opinión.

“Creo que como país hemos demostrado que cuando nos unimos a raíz de desastres somos capaces de lograr cualquier cosa. Espero y no tengo la duda de que esta vez no será la excepción. Ojalá sea rápido y no tengamos que ver más imágenes de fuego o heridos“, indicó.

Más tarde agregó que estuvo “todo el día pegada viendo videos y leyendo lo que pasa minuto a minuto y no lo puedo creer! Es extraño estar tan lejos”.

“La mejor de las energías y actuar con amor. Es nuestro país, no lo desarmemos por culpa de algunos”, manifestó.