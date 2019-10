Karla Constant confesó su pasado ante crisis social: "Gracias por despertar y despertarnos"

Unos de los afectados ante la crisis política y social son los rostros de televisión, quienes han sido increpados a través de redes sociales por la desigualdad salarial en el contexto de las demandas sociales que se han tomado la agenda pública. Asimismo, el público ha pedido su apoyo y que den a conocer su postura.

En este contexto, una de las animadoras de televisión que se sintió aludida fue Karla Constant, quien en el matinal Mucho Gusto se desahogó y agradeció el “despertar” de Chile, confesando que siempre vivió en una burbuja.

“Yo pertenezco a un grupo…como que yo me siento parte de un ganado… O sea, yo nací el 72′. Fui a colegios de provincia (Valparaíso), todo muy tradicional, de monjas o de curas. Tuve una formación donde, más que no se me permitía, es que nos educaban para que pensáramos todos iguales. Y que la vida respondía a ciertos criterios o cierta forma”, comenzó relatando.

Luego, comentó que cuando se fue a estudiar a Santiago continuó con ese pensamiento de no involucrarse mayormente y resignarse ante las injusticias. “Siento que nunca salí de esa burbuja o de ese estilo de pensamiento de que yo no podía cambiar algo. Pertenezco a ese grupo de ‘oye, las carreteras están concesionadas y no se pueden bajar los precios…’… ‘Sí, pucha, es verdad’. La resignación“, expresó con honestidad.

Por lo anterior, la animadora hizo un mea culpa indicando que incluso le daba vergüenza haber actuado así tanto tiempo. “Me da pena y me da vergüenza no haber salido de aquello, o que alguien me dijera ‘¿sabes qué, Karla? Sí se puede’. Y si me permiten este minuto de emoción, que creo que le pasa a muchos, gracias por despertar y por despertarnos“, agregó.