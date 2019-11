Pareja de Camila Recabarren: "Para mí nunca ha sido la chica de la televisión"

La pareja de la modelo Camila Recabarren, Dana Hermosilla, narró diversos aspectos de su vida privada y también profesional, en una entrevista con el medio La Cuarta.

La pareja de la ex Miss Chile se dedica hace varios años a ser Social Media Strategist, y también dedica gran parte de su tiempo a la moda: “He estado ligada a la moda porque muchos años escribí una columna para Televisa y a través de mi hija, Isabella, que partió como influencer de moda y como mamá soy parte de su equipo. A los 12 años ganó un concurso como blogger y fuimos juntas a New York, donde le hizo un styling a Selena Gómez y compartimos un día con ella. Ahí partió todo y estuvimos en varios matinales, diarios, radio y otros medios de comunicación”, explicó Hermosilla.

Sobre su relación con Recabarren, Hermosilla manifestó que “cuando la conocí simplemente era Camila, para mí nunca ha sido la chica de la televisión“, sostuvo.

A esto añadió que “las personas siempre me cuentan sus historias y cómo el vernos les ha ayudado con algún tema importante en sus vidas, es muy lindo que te digan esas cosas, me llenan de cariño, por lo mismo me siento muy comprometida y me tomo muy en serio la responsabilidad de llegar a tanta gente”, fueron sus declaraciones.