VIDEO | El bochornoso momento protagonizado por concursante en "Fuego contra fuego"

Un hilarante momento fue el que se vivió ayer por las pantallas de Canal 13, en el programa de concursos conducido por Leo Caprile “Fuego contra fuego“.

Todo comenzó cuando el conductor del espacio le realizó un desafío a una de las participantes, llamada Natalya Korniyenko, el que consistía en mencionar alimentos o preparaciones que comiencen con la letra “G”.

Incluso el conductor se dio el tiempo para mencionar un ejemplo para que la concursante pudiese guiarse, explicando que podrían mencionarse alimentos como los “garbanzos”.

No obstante, las respuestas de la mujer dejaron impresionados a los presentes debido a que todas eran incorrectas. “Garbanzos, jurel, jeréz, jaiba, jibia, jamón, jugo“, fue la respuesta de la mujer, que hizo reír a las personas que se encontraban en el estudio de Canal 13.

La ucraniana siguió respondiendo a la pregunta de Leo: “jalapeño, jote, se me olvidó la pregunta”, dijo, soltando varias carcajadas.

Tras esto, la mujer le dijo al animador que “no me digas nada que me confundí“. Momento que se viralizó rápidamente por redes sociales.

Revisa el instante a continuación: