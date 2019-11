Cami Gallardo y Alex Anwandter entregan potente mensaje por crisis en Chile en previa a los Latin Grammy

El próximo 14 de noviembre se realizará la premiación de los premios Latin Grammys 2019, que se realizará en Las Vegas, Estados Unidos.

Al evento está nominados cuatro artistas chilenos: Camila Gallardo, Mon Laferte, Alex Anwandter y Claudia Acuña.

No obstante, los ánimos en el país para estos eventos no son de los mejores y tanto Cami como Alex Anwandter entregaron mensajes sobre la situación que se vive en Chile, previo a los Latin Grammys.

“Hola a todxs me encuentro en Las Vegas esta semana participando en la entrega de los Latin Grammys. Oportunidad y prometo llevar nuestra bandera siempre por delante“, partió comentando la cantante nacional.

Luego se refirió al estallido social: “Gracias a todos los valientes que siguen en la lucha. Mi música ya no sólo es mi voz sino la voz de muchos de ustedes y gracias por eso. Toda crisis es también una oportunidad y estoy segura de que haremos que todo valga la pena. Lo quiero mucho y vamos pa delante“.

Alex Anwandter, por su parte, también utilizó la red social de Instagram para entregar un potente mensaje sobre lo ocurrido en el país.

“No podré (estar en las manifestaciones) por un periodo porque me vine a algo que se me hace medio absurdo ahora. Nada me gustaría más que estar con ustedes ahora manifestando nuestra voluntad y peleando contra la represión de los pacos…“, fue parte de su extenso mensaje.

Mon Laferte y Claudia Acuña, por su parte, si bien enseñaron que ya se encuentran en Estados Unidos, no se refirieron a este tema en sus redes sociales.