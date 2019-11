El comentario de Teresa Marinovic que incomodó a Sergio Lagos en "Bienvenidos"

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, estuvo de invitada la licenciada en filosofía Teresa Marinovic, quien abordó la crisis social junto a los panelistas y conductores del programa.

En este sentido, la directora ejecutiva de “Fundación Nueva Mente”, fue enfática en expresar que las manifestaciones debieron ser “frenadas” desde mucho antes, y que en estos momentos hay que apoyar a Carabineros y no darle “credibilidad absoluta a un informe (de Human Rights Watch) que yo no puedo negársela ni dársela, pero es un informe que se hizo en 20 días, oyendo solo una parte, y por lo tanto para mí no tiene un carácter de un dogma. No estoy diciendo que sea falso, no lo sé, pero no le daría la condición de dogma y de verdad oficial como se la dan muchos“, declaró.

Palabras que no convencieron al animador del programa, Sergio Lagos, quien inmediatamente expresó: “Qué duro“.

Tras esto, la licenciada en filosofía siguió explicando su punto y manifestó que en estos momentos “la solidaridad y la empatía, que generalmente la mayoría de seres humanos expresan, no sirve de nada o sirve de poco”, alcanzó a decir, siendo interrumpida por Lagos.

“Chuta ¿pero cómo no va a servir para nada?”, consultó el periodista. Tras esto, Marinovic explicó que “Cuando tú tienes espacios televisivos o en los medios de comunicación, es importante salir de la empatía, partir de la empatía evidentemente pero salir de ahí para llegar a una solución concreta“, dijo.

Posteriormente y tras escuchar el punto de vista de Teresa, Sergio Lagos expresó que un buen gesto político sería “abrir una mesa de diálogo mucho más amplia de la que ha existido hasta el minuto y hacer sentir parte a todas las fuerzas sociales”.

“Yo por principios no puedo pensar que la única solución posible a este conflicto que tenemos es la incorporación de las Fuerzas Armadas una vez más en la calle“, agregó.

Tras esto, Lagos tomó como ejemplo la crisis vivida en Ecuador, donde autoridades se reunieron en una mesa de conversación con diversos actores sociales, tras lo cual Teresa expresó que “¿lo tuyo es una metáfora o es en serio?”.

Consulta que fue respondida por Lagos de la siguiente manera: “Estoy contando los hechos recientes de un país que no está tan distante a nuestra realidad, que logró un acuerdo, que logró detener los niveles de violencia que también estaban haciendo temblar la democracia en ese país“, dijo.

“Yo creo que las instancias democráticas en nuestro entorno aun existen, yo no puedo dejar correr la irracionalidad libremente (…) Por lo mismo, cuando hablan tan rápidamente acerca de la incorporación de los militares a la calle, me viene la sensación de que ya es mejor bajar los brazos y que se acabó el juego político”, cerró.

Revisa parte del momento acá: