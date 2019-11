Andrónico Luksic ofreció disculpas a los televidentes por la invitación de Hermógenes Pérez de Arce a "Bienvenidos"

Un tenso momento se vivió esta mañana en el matinal “Bienvenidos” cuando Tonka Tomicic le pidió a Hermógenes Pérez de Arce que se retirara del estudio.

Tras abordar el tema de Derechos Humanos, y el invitado negara la violación sistemática de estos, la animadora sostuvo que “no se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile”.

“Cómo no me voy a retirar si soy censurado, no puedo exponer mi opinión”, respondió él. Luego salió del estudio.

Andrónico Luksic, controlador de Canal 13, opinó sobre lo sucedido a través de su cuenta de Twitter y contestó a quienes le exigieron un pronunciamiento sobre lo que ocurrido.

“Lo he dicho muchas veces. Me podrán creer o no. Yo no intervengo en las decisiones editoriales ni de programación en Canal 13. Luego de haber visto el video, creo que fue una equivocación grave haber invitado al señor Hermógenes Pérez de Arce hoy. Mis disculpas a los televidentes“, escribió.