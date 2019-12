El pasado martes 3 de diciembre, el conductor del matinal “Mucho Gusto”, Luis Jara, protagonizó un emotivo momento, luego de que se emocionara hasta las lágrimas, tras una terapia de sonidos realizada en el espacio de Mega.

En ese contexto, el animador expresó que “he vivido mucho tiempo con rabia y no sabía. Estoy muy contento de haber decidido, como hombre, parar. No sabía que había almacenado tanta rabia. Son cosas muy personales, muy internas, que no puedo contar en público”.

Asimismo, Luis Jara comentó que “yo nací para cantar y llevo tres meses sin cantar y parece que mi garganta va a explotar. Pero sé que esa prioridad no es la más importante. Hay gente que quiere gritar y me voy a comer esas ganas de cantar, porque yo quiero que la gente grite”, fue parte de lo que dijo en aquel momento.

Tras esto, la comediante Natalia Valdebenito se sumó a las críticas realizadas por el exnotero de “Mucho Gusto” Álvaro Sanhueza, y arremetió contra Jara.

“Imagínate, Lucho Jara, vivieras del canto y no tuvieras ese sueldazo que te da Mega para seguir en pantalla“, fueron sus escuetas y categóricas palabras.

Revisa la publicación acá: