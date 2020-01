Durante la jornada de ayer, la animadora de “Mucho Gusto” Patricia Maldonado hizo noticia al referirse a diversos temas relacionados a la contingencia social, realizando una dura crítica contra los animadores.

En conversación con Publimetro, la animadora y cantante expresó que “cuando se coludieron las farmacias para estafar a la gente pobre, yo no vi a ningún animador de televisión, a ningún diputado, senador o ministro con los suficientes ´huevos” parado frente a una farmacia con un cartel reclamando”.

En esta oportunidad, el citado medio compartió la segunda parte de la entrevista realizada a la cantante, donde Maldonado ahonda más sobre su amistad con Raquel Argandoña y también cuenta detalles de su show “Las viejas juliás”. También aprovechó para hablar sobre la “funa” realizada en contra de Karol Lucero.

Funa a Karol Lucero

“Yo en mayo sabía que Karol se iba del canal. En mayo el me dijo que se iba porque quería recorrer el mundo, sabíamos que no iba a renovar. Solo que en octubre el canal no lo retuvo”, aseguró.

A esto agregó que Lucero “es muy inteligente, bondadoso, cosa muy poco común en este ambiente y eso no se le reconoce. No logro entender que pasó con el, no sé qué dijo que molestó tanto”, sostuvo.

Distanciamiento con Raquel Argandoña

La animadora también indicó que con la coanimadora de “Bienvenidos” Raquel Argandoña “tomamos caminos diferentes”.

Respecto al show que realizaban antes, llamado “Las viejas juliás”, Maldonado explicó que la dejó fuera porque “llegó el momento que dije hasta aquí llegamos, quiero poner otra gente, quiero intentarlo más sola”. Tras esto afirmó que fue gracias al trabajo que hicieron ambas que Raquel pudo mostrarse como era: “Yo le propuse a la Argandoña y ella no quería, porque ella me decía que nunca había actuado en vivo. La gente no conocía a la Raquel que yo presenté: divertida, simpática, lúdica. Eso lo logré yo”, aclaró.

Posibles funas al show

La cantante también abordó las posibles funas que pueda recibir tras presentar su show en diversas ciudades del país: “Ya pasó y nos sirvió porque vendimos más fechas. No tengo miedo. Pero tampoco me expongo, yo voy a lugares cerrados”, señaló.

“No me hacen daño, me dan la posibilidad de que la gente me vaya a ver. Es tan primitivo, no entiendo como la gente pierde el tiempo en ‘huevadas’. Si me funas a mí, perjudicas a muchas familias de la gente que trabaja conmigo tras el escenario y que los dejas sin pega”, declaró.

Jubilación

Finalmente, la cantante chilena reveló que “yo me jubilé hace poco, gano 120 mil pesos y he trabajado 50 años, pero eso no me da derecho a andar por la vida insultando a la gente y gritándole (…) yo toco la parte política para los dos lados, todo el mundo sabe lo que yo pienso, no tengo que estarlo repitiendo. Yo le pego a los dos lados, porque son tal para cual, no hay ninguna diferencia entre la izquierda y la derecha, son iguales”, dijo.