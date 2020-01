El difícil comienzo de año de Carla Zunino: reapareció en Festival de Olmué y comunicó complejo estado de salud

Fue a principios de enero cuando se dio a conocer la denuncia que realizó la periodista Carla Zunino en contra de su exesposo, el comunicador Claudio Fariña.

La periodista de TVN acusó a Fariña de amenazas en su contra, en el contexto de violencia intrafamiliar, mientras que él envió un polémico mensaje a su expareja por redes sociales.

Tras esto, la periodista apareció durante la jornada de ayer en el Festival del Huaso de Olmué, tras permanecer ausente del matinal “Buenos días a todos”.

Fue en este contexto que Zunino comunicó otro asunto que le aqueja: sufrió un grave problema de salud.

Según informó a través de su cuenta de Instagram, la periodista tuvo una apendicitis: “La apendicitis casi no me deja venir… Pero lo logré, aquí estoy, aún un poco adolorida después de la operación, pero viviendo una increíble primera noche del Festival del Huaso de Olmué! Lo que no te mata te fortalece!!!”, indicó en sus redes sociales.

Cabe señalar que, según consignó Página 7, Zunino estará presente en todas las noches de este festival.

Revisa la publicación acá: