View this post on Instagram

Cierre de la formación en Terapia de Regresiones Chamánicas Chile – Nosotros @lore_quiroz_toro y @ajqij_ramiro_peralta_ hemos estado guiando en el 2019 a este maravilloso grupo de nuevas terapeutas que hoy cierran su ciclo. El mes pasado se cerró en Temuco. Ya se subirán fotos y teléfonos de est@s nuevos terapeutas …. finalizó la ceremonia con Un Fuego Sagrado Maya en Nahual 2-Kan… Closure of the training in Shamanic Regression Therapy Chile – We Loreto Quiroz Toro and Ramiro Peralta have been guiding this wonderful group of new therapists in 2019 that today close their cycle. Last month it closed in Temuco. Photos and phone numbers of these new therapists will be uploaded …. the ceremony ended with A Mayan Sacred Fire in Nahual 2-Kan … en centro @almanativaespaciosanacion #love #regresiones #chamanismo #shamanism #followforfollowback