A Fran García Huidobro le dio lo mismo la alianza C13 y TVN por el Festival: reveló por qué Chiqui Aguayo no va a Viña

Desde el 2019 y hasta el 2022, Canal 13 y TVN forman alianza para organizar y transmitir en conjunto el Festival de Viña. En esa misma línea, han optado por realizar el programa satélite de la tarde de la misma forma: juntos.

Por cada canal irán dos rostros. Por la señal estatal estarán Karen Doggenweiler y Gino Costa, mientras que por el canal del Grupo Luksic participarán Francisca García Huidobro junto a Raquel Argandoña.

“¿Y la Chiqui?”, se preguntó García Huidobro. Estando invitada la comediante al programa “Sigamos de Largo”, la conductora reveló por qué quedó desplazada, siendo que el año pasado sí estaba junto a Cristián Sanchéz, Mauricio Jürgensen y ella.

“Lo voy a decir ahora y no me importa nada la unión y alianza entre Canal 13 y TVN. Fueron ellos quienes no autorizaron a Chiqui Aguayo a ir al programa satélite de Viña”, soltó.

Con humor, Aguayo dijo que “no tengo idea por qué, yo no conozco a los ejecutivos. O sea sí los conozco, pero pienso que me estaban ayudando y cuidando para que no vaya con mi hija, o sea pienso que pensaron en mí“.