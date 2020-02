Durante la jornada de hoy diario La Cuarta informó que el periodista José Antonio Neme podría arribar a Canal 13, luego de que hace una semana fuera desvinculado de Mega, canal privado en donde trabajó por seis años.

Cabe recordar que Neme se desenvolvió como lector de noticias y tuvo un fuerte rol como panelista en el matinal “Mucho Gusto”, además de ser rostro de la señal “Mega Plus”. No obstante, todo esto acabó el pasado 31 de enero.

Sobre su integración a Canal 13, donde le habrían ofrecido ser jurado en el programa “Bailando por un Sueño”, además de una sección por el Festival de Viña del Mar, de acuerdo a diario La Tercera, en las últimas horas las negociaciones no prosperaron.

Respecto a su salida de Mega, José Antonio Neme narró que fue una decisión totalmente sorpresiva. “Me sentía igual parte de una familia, y cuando te echan de tu casa es duro“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Antonio Neme (@jananeme) el 7 de Ene de 2019 a las 8:55 PST



A la vez agregó que no entiende qué pasó, considerando que mantenía una “buena relación con las jefaturas” que le tocó trabajar. “Es como surrealista, no entiendo lo que pasó. Es como que en un día se dio vuelta todo, o lo que yo percibía no era real“.

Por último detalló sus próximos pasos, afirmando que tomará tiempo para “recuperarse emocional y psicológicamente de un golpe que es duro, súper duro“, sumado a que “tenía un proyecto, una rutina de años y me sentía parte de una familia, entonces hoy día me siento como un paria un poco para ellos, me sentí maltratado también“.

Cabe mencionar que si bien las negociaciones con Canal 13 están descartadas, el citado medio también informó que recibió ofertas de TVN, lo cual podría prosperar.