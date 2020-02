Gran impacto fue el que causó un reencuentro entre una madre y su hija fallecida, por medio de realidad virtual.

Esta desgarradora escena se puede observar en el documental “I Met You”, el que consiste en una producción coreana en la que Jang Ji-sung es la protagonista.

La mujer perdió a su tercera hija de 7 años, por lo que decidió “reencontrarse” con la pequeña a través de la realidad virtual, registro que causó amplios cuestionamientos de los cibernautas debido a lo “cruda” que es la escena.

Tras esto, hubo varios medios y programas de televisión que decidieron abordar este desgarrador video, tal como lo hizo el matinal “Bienvenidos” durante este jueves.

En el espacio mostraron el crudo registro, causando gran emoción en los integrantes del matinal, quienes no pudieron evitar las lágrimas.

Al ver el registro, Raquel Argandoña expresó: “Oh, qué terrible. Qué terrible“, dijo, mientras se limpiaba sus lágrimas.

“Estamos todos súper emocionados”, sostuvo la animadora Tonka Tomicic. Por su parte, Emilio Sutherland expresó que “nosotros a duras penas estamos aguantando, porque es súper impactante“.

Pero la persona que más se emocionó fue el experito Francisco Pulgar, quien solo pudo decir tres palabras debido a la tristeza que sentía. “Tengo una hija…”, expresó.

Posteriormente Pulgar realizó una profunda reflexión: “A mí me ha tocado muchos casos de gente que ha sido asesinada por arma de fuego, arma blanca, muertes violentos. El daño es tremendo. Cuando eres padre, mi hija más pequeña tiene 10 años, y no me veo en el escenario de no tenerla”, declaró.

Revisa el desgarrador registro: