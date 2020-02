Fue el 9 de enero cuando se dio a conocer que el periodista Claudio Fariña había sido formalizado en noviembre del año pasado por el delito de amenazas contra su expareja, la comunicadora Carla Zunino.

Tras esto, quedó con medidas cautelares las cuales contemplan prohibición de acercarse a la periodista mientras dure le investigación.

Bajo este contexto, Fariña, desde ese entonces, ha publicado diversos mensajes en sus redes sociales dirigidos a la periodista.

De hecho, el mismo 9 de enero Fariña compartió una fotografía junto a su hijo Facundo, y acompañó el registro con un duro mensaje.

Pero esto no quedó ahí, puesto que este sábado 15 de febrero el periodista volvió a arremeter contra la periodista chilena: “Yo peleando la tuición de mi hijo, mientras que ella piensa qué vestido ponerse en el paupérrimo Festival de Dichato“, declaró en su Instagram junto a un registro junto a su hijo.

Posteriormente, el periodista compartió otras fotografías junto a su hijo, en las que expresó que “algún día Dios hará justicia”.

Finalmente escribió que “ver a Mario Zunino Pesce (mi ex suegro), a tú madre, a tú hermana Ornella, no estaba dentro de lo que se discutió, espero que la publicidad te sirva, pero si no es así, Carlita sorry, voy a contar más…“, concluyó.